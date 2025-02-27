Denizli'de işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresinde işçileri taşıyan 20 AEK 435 plakalı minibüs, Yenibağlar Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri işçilerden Ahmet Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı 3 işçi Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsteki işçilerin bölgedeki bir mermer fabrikasında çalıştığı öğrenildi.
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