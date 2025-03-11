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        Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Denizli'de sahte içki operasyonunda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:44
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        Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Denizli'de sahte içki operasyonunda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, takibe aldıkları bir kamyonu Merkezefendi ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 ton etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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