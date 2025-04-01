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        Denizli'de fabrikada yangın söndürüldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:03
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        Denizli'de fabrikada yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, fabrikada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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