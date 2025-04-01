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        Nesine 3. Lig ekibi Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:27
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        Nesine 3. Lig ekibi Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası
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        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!" denildi.

        Messi'nin Denizlispor formalı fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Arjantinli futbolcunun ağzından "Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım." ifadelerine yer verildi.

        Sosyal medyada ilgi gören paylaşıma çok sayıda kullanıcı yorum yazdı.

        Kulübün basın sorumlusu Yusuf Kaan Çakır, AA muhabirine zor günler geçiren Denizlispor camiasını 1 Nisan şakası ile güldürmek istediklerini belirterek, "Bu büyük kulüp tekrar eski ihtişamlı günlerine elbet dönecektir. Bunun için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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