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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'a tepki

        AK Parti Denizli İl Başkan Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik sarf ettiği iddia edilen ifadelerine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:06
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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan'a tepki
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        AK Parti Denizli İl Başkan Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilen meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik sarf ettiği iddia edilen ifadelerine tepki gösterdi.

        Subaşıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclislerinin milletin temsil edildiği, kararların alındığı ve denetim mekanizmasının işlediği yerler olduğunu belirtti.

        Merkezefendi Belediye Meclisi toplantısında yaşananların Doğan'ın demokrasiye ve halkın iradesine olan inancını sorgulamalarına neden olduğunu kaydeden Subaşıoğlu, şunları ifade etti:

        "Meclis üyelerimizin, millet adına denetim ve sorgulama görevini yerine getirmek üzere sordukları sorulara cevap vermek yerine CHP'li Belediye Başkanı'nın 'Dua edin içeri attırmıyoruz' şeklindeki ifadesi, kabul edilemez bir tehdittir. Belediye Başkanının bu talihsiz açıklaması, sadece AK Parti'li meclis üyelerine değil, halkın iradesine karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Tehdit diliyle, baskıyla, korkutmayla siyaset yapılmaz. Bu tavır, siyasi hoşgörünün ve demokratik teamüllerin tamamen dışında, otoriter bir zihniyetin tezahürüdür."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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