GÜNCELLEME - Denizli'de kardeşi ile yengesini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdükten sonra ormanda saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki cinayetin ardından jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Şerif Ali A'nın (55) saklandığı yeri tespit etti.

Komando birliği ve JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla zanlı, ormanlık alandaki barakada gözaltına alındı.

Şerif Ali A. yoğun güvenlik önlemi altında jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "10 yıldır konuşmuyorduk. Dün de dışarıda karşılaştık. Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim, ondan sonra da kaçtım." dediği öğrenildi.

Çiftlik Mahallesi'nde dün, Şerif Ali A, miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi Süreyya A. (50) ve yengesi Zennur A'yı otomobile bindikleri sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.