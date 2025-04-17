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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal hayatını kaybetti

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:15
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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal hayatını kaybetti
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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal (86), yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ural Yanal'ın naaşının yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

        Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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