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        Denizli'de itişme sırasında beton zemine düşen kişi ağır yaralandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde itişme sırasında yaklaşık 1 metrelik kaldırımdan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:31
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        Denizli'de itişme sırasında beton zemine düşen kişi ağır yaralandı
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        Denizli'nin Kale ilçesinde itişme sırasında yaklaşık 1 metrelik kaldırımdan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

        Çevherpaşa Mahallesi'nde A.A. (52), 20 Nisan Pazar günü, bir kahvehanede karşılaştığı O.E. (48) ile tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda O.E. arbede sırasında yaklaşık 1 metreden beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan O.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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