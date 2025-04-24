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        Bulgaristan göçünün hüzünlü yolcusu ters laleler 147 yıldır Denizli'de açıyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Bulgaristan muhaciri aileler, atalarının göç sırasında yanlarında getirdiği ters laleleri 147 yıldır evlerinin bahçesinde yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:18
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        Bulgaristan göçünün hüzünlü yolcusu ters laleler 147 yıldır Denizli'de açıyor
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Bulgaristan muhaciri aileler, atalarının göç sırasında yanlarında getirdiği ters laleleri 147 yıldır evlerinin bahçesinde yetiştiriyor.

        1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Bulgaristan'da zorunlu göçe tabi tutulan Türklerden bazıları, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi'ne yerleşti. Doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan göçmenler, yanlarına sadece kullanabilecekleri basit eşyaları ile atalarından kalan hatıraları alabildi.

        O yolculuğun belki de en narin yolcularından birisi Deliorman'ın (Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alan bölge) ters lale soğanları oldu.

        Bozkurt'un Hayrettin Mahallesi'ne yerleşen göçmenler, yanlarına getirdikleri ters lale soğanlarını evlerinin bahçelerinde toprakla buluşturdu. Tam 147 yıldır açan ters laleler, mahallede yaşayanları her yıl nisan ayında adeta Deliorman'a götürüyor. Muhacirlerin özenle saklayıp getirdiği soğanlar, baharda kendilerini gösterdikleri 15-20 gün boyunca geçmişin hatırasını yaşatıyor.

        - "Ters laleler o uzun ve zor yolculuğun en narin misafiri olmuş"

        Hayrettin Mahallesi Muhtarı Salih Aktaş, AA muhabirine, ters lalenin kendileri için yalnızca estetik değil aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu söyledi.

        Bulgaristan'dan göç eden atalarının Anadolu'ya yanlarına yalnızca eşyalarını almadığını anlatan Aktaş, "Ters laleler o uzun ve zor yolculuğun en narin misafiri olmuş. Aradan geçen sürede büyüklerimiz bu hatıralara gözü gibi bakmış. Bizim için çok değerli olan ters laleleri göçün hatırasıyla yoğrulmuş bir çiçek olarak görüyoruz. Dedelerimiz bunları Deliorman'dan getirmiş. Biz de çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Her yıl büyük emek veriyoruz, bunları korumak bizim görevimiz. Yıllardır bu bizim yörenin geleneksel çiçeği haline geldi." diye konuştu.

        Aktaş, köylerinin her baharda ters lalelerle güzelleşip şenlendiğini sözlerine ekledi.

        Yöre sakinlerinden Ayşe Aktaş da ninesinin mendil içinde getirdiği ters laleleri yetiştirmeye devam ettiğini vurguladı.

        Atalarının mirasını sürdürdüklerinin altını çizen Aktaş, "Dedelerimiz bunu Bulgaristan'dan getirmiş. Ziyaretçiler de merak ederek geliyorlar. Sadece memleketimizin havası serin olduğu için burada yetişiyor. Bu laleye gelin çiçeği de diyorlar. Herkesin buraya gelip görmesini isteriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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