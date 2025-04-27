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        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:24
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        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.Y. (47) idaresindeki 07 CHM 90 plakalı otomobil, Yeni Mahalle İnönü Bulvarı yolunda park halinde duran 20 D 9221 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan Ergül Ö'nün (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü S.Y, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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