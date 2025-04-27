Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor
Denizli'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Denizli'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kentte çalıştığı mermer fabrikasından izin alarak dışarıya çıkan Turgutcan Ahkoy'dan (20) haber alamayan annesi, polise başvurdu.
Ahkoy'un bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Anne Y.G. gazetecilere, oğluyla telefonla görüştükten sonra bir daha da kendisinden haber alamadığını belirterek, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumu görenler lütfen polis merkezine bilgi versin." dedi.
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