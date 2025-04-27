Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor

Anne Y.G. gazetecilere, oğluyla telefonla görüştükten sonra bir daha da kendisinden haber alamadığını belirterek, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumu görenler lütfen polis merkezine bilgi versin." dedi.

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