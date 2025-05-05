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        Denizli'de çayda erkek cesedi bulundu

        Denizli'nin Honaz ilçesinde çayda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:18 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:18
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        Denizli'de çayda erkek cesedi bulundu
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde çayda erkek cesedi bulundu.

        Kocabaş Mahallesi Aksu Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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