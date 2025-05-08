8. Uluslararası Denizli Cam Bienali başladı

Denizli'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar, çalışmalarını katılımcıların beğenisine sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile Pamukkale Kültür Merkezi'nde, "Örüntü" temasıyla sanatseverlerle buluşan bienalde, 85 sanatçı canlı cam gösterileri düzenliyor.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Çekya, İtalya, İskoçya, Macaristan ve Mısır'dan sanatçılar katılıyor.

Bienalin ilk gününde stantları gezen ziyaretçiler, sanatçıların cama şekil verdikleri performanslarını ilgiyle izledi.

Bienal organizatörü Ömür Duruerk, birincisini 2011'de düzenledikleri bienalin sürdürülmesinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Bu yıl alanında uzman sanatçıların eserlerinin yakından görülebileceğini anlatan Duruerk, şunları kaydetti:

"Mısırlı dünyaca ünlü üfleme cam sanatçısı Sayed Waked, cam şişelerin içine gemi koyması ile ünlenen Japon sanatçı Ayako Tani'nin canlı cam gösterileri olacak. Cam adası olarak bilinen Venedik Murano'dan Aldo Boscolo rengarenk camlardan üfleme tekniği ile kadehler yapacak. Ayrıca cumartesi günü 30 sanatçının hazırladığı giyilebilir cam eserler defileyle beğeniye sunulacak."