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        Denizli merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:28
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        Denizli merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
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        Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Kent merkezi ile Antalya, Uşak ve Hatay'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 197 gram sentetik uyuşturucu, 462 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve 10 bin 950 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.​​​​​​​

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