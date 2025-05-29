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        Elektrik dağıtım şirketlerinin afet sonrası yükümlülükleri resmi çerçeveye girdi

        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası elektrik dağıtım altyapısının ayağa kaldırılmasında izlenecek yolun çizildiğini belirterek, "Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu, artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:03
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        Elektrik dağıtım şirketlerinin afet sonrası yükümlülükleri resmi çerçeveye girdi
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        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası elektrik dağıtım altyapısının ayağa kaldırılmasında izlenecek yolun çizildiğini belirterek, "Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu, artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor." dedi.

        Erdoğan, Elder tarafından Denizli'de organize edilen Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Grubu saha gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        TASİP'in, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ardından yayımlanan üçüncü plan olduğunu ifade eden Erdoğan, TASİP kapsamında afet sonrasında bölgedeki il afet koordinasyon birimi tarafından yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda şebekenin tekrar ayağa kaldırılması, hangi şebeke varlıklarının öncelikli olarak enerjilendirileceği, nerelerin aydınlatılacağı konusunda dağıtım şirketlerinin adıyla tanımlanmış bir bölüm olduğunu söyledi.

        Erdoğan, afet sonrasında yapılacakların dağıtım şirketleri tarafından bilinen konular olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor. Yoksa dağıtım şirketlerimiz zaten afet risk sonrasındaki iyileştirmeler konusunda yerel idarelerin, oradaki yetkili otoritelerin yönlendirmeleri doğrultusunda önceliklendirme yaparak sistemin tekrar ayağa kaldırılması konusunda bir mücadeleyi, geçmiş depremde de sel felaketinde de görmüştük, onu başarılı bir şekilde uyguluyorlar."

        - Küresel enerji dönüşümü için Ay'a yüz kere gidip gelecek kadar hat yapılmalı

        Elektrik şebekelerinin enerji sisteminin omurgası haline geldiğini ve her şeyin şebeke üzerinden tanımlanmaya başlandığını belirten Erdoğan, "Hatta nihai olarak Avrupa'da Eurelectric tarafından yayımlanan bir rapor, 2040'ta enerji dönüşüm hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 80 milyon kilometre yeni elektrik hattı yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. 80 milyon kilometrenin karşılığını nedir diye soracak olursanız, Ay'a yüz kere gidip gelecek mesafeden bahsediyoruz." diye konuştu.

        Erdoğan, Türkiye'de dağıtım ve iletim hatlarının toplam uzunluğunun 2 milyon kilometre civarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

        "Yani onun 40 katı kadar bütün dünyada yeni bir şebekenin yapılması gerekiyor. Şebekenin yapılması dediğimiz şey de yatırım. Biz de Türkiye'de 10 yıl içerisinde elektrik dağıtım şebekelerimizin hat uzunluğunu 1 milyon kilometreden 1,5 milyon kilometreye çıkarttık. Trafo kapasitemizi de keza aynı oranda artırdık. Fakat daha yapmamız gereken çok şey var. Daha fazla yatırım yapmamız gerek. Fakat daha fazla yatırım yapabilmenin koşulu da yatırımın finansmanını ve uygun koşullarla finansman bulmak."

        Dünya genelinde elektrifikasyon kaynaklı talep artışını yönetebilmek için şebekeleri güçlendirme ve yatırımı artırma çabası içerisine girildiğine dikkati çeken Erdoğan, "O kapsamda da finansmana erişimle ilgili imkanlar her geçen gün daha rekabetçi, daha zor hale geliyor. Bu bizim Türkiye olarak da elektrik dağıtım sektörü olarak da önümüzde çözmemiz gereken temel sorunlardan birisi olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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