Elektrik dağıtım şirketlerinin afet sonrası yükümlülükleri resmi çerçeveye girdi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile afet sonrası elektrik dağıtım altyapısının ayağa kaldırılmasında izlenecek yolun çizildiğini belirterek, "Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu, artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor." dedi.

Erdoğan, Elder tarafından Denizli'de organize edilen Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Grubu saha gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TASİP'in, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ardından yayımlanan üçüncü plan olduğunu ifade eden Erdoğan, TASİP kapsamında afet sonrasında bölgedeki il afet koordinasyon birimi tarafından yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda şebekenin tekrar ayağa kaldırılması, hangi şebeke varlıklarının öncelikli olarak enerjilendirileceği, nerelerin aydınlatılacağı konusunda dağıtım şirketlerinin adıyla tanımlanmış bir bölüm olduğunu söyledi.

Erdoğan, afet sonrasında yapılacakların dağıtım şirketleri tarafından bilinen konular olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu aslında bizim bilmediğimiz, yeni bir şey değil. Bu artık devletin resmi bir planı içerisinde yer almış oluyor. Yoksa dağıtım şirketlerimiz zaten afet risk sonrasındaki iyileştirmeler konusunda yerel idarelerin, oradaki yetkili otoritelerin yönlendirmeleri doğrultusunda önceliklendirme yaparak sistemin tekrar ayağa kaldırılması konusunda bir mücadeleyi, geçmiş depremde de sel felaketinde de görmüştük, onu başarılı bir şekilde uyguluyorlar." - Küresel enerji dönüşümü için Ay'a yüz kere gidip gelecek kadar hat yapılmalı Elektrik şebekelerinin enerji sisteminin omurgası haline geldiğini ve her şeyin şebeke üzerinden tanımlanmaya başlandığını belirten Erdoğan, "Hatta nihai olarak Avrupa'da Eurelectric tarafından yayımlanan bir rapor, 2040'ta enerji dönüşüm hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için 80 milyon kilometre yeni elektrik hattı yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. 80 milyon kilometrenin karşılığını nedir diye soracak olursanız, Ay'a yüz kere gidip gelecek mesafeden bahsediyoruz." diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'de dağıtım ve iletim hatlarının toplam uzunluğunun 2 milyon kilometre civarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi: