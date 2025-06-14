Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde asker eğlencesine katılan Deniz Özel (17) ile V.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.
Kavga sırasında V.T. yanındaki bıçakla Özel'i yaraladı.
Ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özel, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olaydan sonra kaçan V.T'yi saklandığı evde yakaladı.
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