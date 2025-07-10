Denizli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Şüphelinin konakladığı otelde yapılan aramalarda Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Üzerinden sahte pasaport çıkan Kamerun uyruklu şüpheli Y.A. ile otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamerun uyruklu bir kişinin, Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri Ege Denizi üzerinden yasa dışı yolla yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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