Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.
Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'daki cinayetin ardından gözaltına alınan R.G'nin (72) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'da R.G. ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda dayısı av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurarak öldürmüştü.
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