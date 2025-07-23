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        Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:46
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        Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde arazi meselesi nedeniyle yeğenini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

        Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'daki cinayetin ardından gözaltına alınan R.G'nin (72) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kızılca Mahallesi'nde 22 Temmuz'da R.G. ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda dayısı av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurarak öldürmüştü. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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