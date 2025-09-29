Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan 3, Ömer Can İlyasoğlu 1, Cazalon, 15, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı

        Bursaspor Basketbol: Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2, ​​​​​​​

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 42-35

        3. Periyot: 52-49

        Beş faulle çıkanlar: 38.97 Hawkins (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.63 Childress (Bursaspor Basketbol)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        Nazillispor - Bornova 1877: 0-2
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        YMP Genel Başkanı Mutlu: O meclis, gazi meclistir; 'gitmem' deme lüksünüz y...
        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor
        Merkezefendi parkede perdeyi açıyor
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yaptı, tutuklandı
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...
        Denizli'de evlere kadın kılığında girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen zan...