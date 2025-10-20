Denizli'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Mustafa Demir (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçe girişi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü yararlandı.
Sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.