Denizli'de devrilen traktördeki karı koca öldü

Çelik çiftinin 1 gün önce ormanlık alana odun toplamak için gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güzelpınar Mahallesi'nde Hasan Çelik'in (62) kullandığı 20 DL 669 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.