        Denizli Haberleri

        Denizli'de devrilen traktördeki karı koca öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 09:45
        Güzelpınar Mahallesi'nde Hasan Çelik'in (62) kullandığı 20 DL 669 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Ayşe Çelik'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çelik çiftinin 1 gün önce ormanlık alana odun toplamak için gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

