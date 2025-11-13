Denizli'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.
Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Sabahat Artan (56), bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Artan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
