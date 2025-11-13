Habertürk
        Denizli Haberleri

        Denizli'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:18
        Denizli'de budamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın öldü
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Sabahat Artan (56), bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Artan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

