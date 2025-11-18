Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        AK Parti İl Başkanlığından kentteki yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı

        AK Parti Denizli İl Başkanlığı, kentte planlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:10
        AK Parti İl Başkanlığından kentteki yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı
        AK Parti Denizli İl Başkanlığı, kentte planlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

        Merkezefendi ilçesindeki bir kafede yapılan toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, teşkilat olarak sahada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdikten sonra hızla uygulamaya geçtiklerini belirten Subaşıoğlu, taleplerin yerine getirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

        Denizli'de planlanan projelere ilişkin değerlendirmede bulunan Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

        "Denizli'nin tamamında iyi ve verimli çalışan bir teşkilat olarak hizmet etmek için bir gayretin içerisindeyiz. AK Parti olarak 20 yılda Denizli'de yapılması gereken çok önemli işlere imza attık. Şehrin altyapısı, üstyapısı tamamen yenilendi. Ulaşımla ilgili inanılmaz projelere imza atıldı. Artık yeni bir Denizli için farklı bir faza geçmek durumundayız. Denizli'de yaşayan insanların refahını daha da arttırmak, gençlere yeni iş imkanları sunmak istiyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

