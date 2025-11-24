Denizli'de iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 17'si çocuk 21 kişilik aileyi tahliye etti.

Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yol'da bulunan bir iş hanının birinci katında ev olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

