Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi kurtarıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yol'da bulunan bir iş hanının birinci katında ev olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 17'si çocuk 21 kişilik aileyi tahliye etti.

        Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri oturma odasındaki koltuktan çıktığını belirlediği yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında evde zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Otomobil, motosiklete çarptı; motokurye Muratcan öldü
        Otomobil, motosiklete çarptı; motokurye Muratcan öldü
        Kask yerine miğfer takan dede görenleri şaşırttı
        Kask yerine miğfer takan dede görenleri şaşırttı
        Başkan Dere; "Gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimizi kutluyoru...
        Başkan Dere; "Gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimizi kutluyoru...
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
        Yolcu otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ilk deplasman galibiyetini aldı