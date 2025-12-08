Habertürk
Habertürk
        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:50
        Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kelleci Mahallesi'nde M.Y. (38) ve H.K. (35) ile sokakta karşılaştıkları Mehmet Yılmaz (35) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz ve M.Y. birbirini bıçakla yaraladı.

        Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        H.K. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

