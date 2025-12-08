Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kelleci Mahallesi'nde M.Y. (38) ve H.K. (35) ile sokakta karşılaştıkları Mehmet Yılmaz (35) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz ve M.Y. birbirini bıçakla yaraladı.
Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
H.K. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan M.Y. gözaltına alındı.
