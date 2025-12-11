Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de düğünde gelin ve damada takı yerine çoban köpeği hediye edildi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak çoban köpeği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:28 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:28
        İlçe belediyesi spor kulübünde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Muammer ile ev hanımı Tuğba Akçümen çifti, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Düğüne katılan davetlilerden Süleyman Gültekin (35), damada yavru kangal köpeği hediye etti.

        Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre yavru köpeği sevdi.

        Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Damat Akçümen, yaptığı açıklamada, düğünde takı merasimine geçildiği sırada yavru köpeği görünce çok şaşırdığını söyledi.

        Daha önce arkadaşıyla bu konunun konuşulduğunu ancak kendisinin buna inanmadığını kaydeden Akçümen, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı." diye konuştu.

        Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını ancak düğünün bu şekilde daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

        Gültekin ise arkadaşının bu cins köpeklere ilgisinin olduğu için bu şekilde bir düğün hediyesi vermeyi tercih ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

