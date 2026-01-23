Habertürk
        Denizli OSB ile PAÜ arasında meslek yüksekokulu protokolü imzalandı

        Denizli OSB ile PAÜ arasında meslek yüksekokulu protokolü imzalandı

        Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle meslek yüksekokulu kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

        23.01.2026 - 13:35
        Denizli OSB ile PAÜ arasında meslek yüksekokulu protokolü imzalandı
        Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle meslek yüksekokulu kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

        Denizli OSB toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, kent ihracatının merkezi konumundaki Denizli OSB'de eğitim ve teknoloji odaklı iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Yaklaşık 5,5 milyon metrekare alan üzerine kurulu Denizli OSB'de 215 sanayi tesisinde yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Baltalı, bölgede faaliyet gösteren firmaların 185 ülkeye 3 bin farklı ürün ihraç ederek yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

        PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından meslek yüksekokulunun, 2026-2027 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmesinin planlandığını belirterek, kuruluş sürecinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordinasyon içinde yürütüleceğini ve her bölümün en az 30 öğrenci alacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından PAÜ Denizli OSB Meslek Yüksekokulunun kurulmasına ilişkin protokole imzalar atıldı.

        PAÜ Denizli OSB Meslek Yüksekokulunun, bölgedeki Rindera İş ve Yaşam Merkezi içerisinde faaliyet göstereceği, ilk etapta elektrik, kimya ve tekstil teknolojileri bölümlerinin açılmasının planlandığı bildirildi.


        Öte yandan Denizli OSB bünyesinde kurulacak teknoparkın da temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Türkiye'de OSB bünyesinde kurulacak 104'üncü teknopark olma özelliğini taşıyan tesisin, 15 ay içerisinde tamamlanması hedeflendiği kaydedildi.

