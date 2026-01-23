Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de iki trafik kazasında 3 kişi öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 23.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:39
        Denizli'de iki trafik kazasında 3 kişi öldü
        Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.


        Tolga Adalı'nın (32) kullandığı 34 JV 7794 plakalı otomobil, Denizli-Uşak kara yolunun Somak Mahallesi yakınlarında Mustafa A. idaresindeki 06 DHY 691 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Adalı ile yanındaki Osman Atlamaz yaşamını yitirdi.

        Cenazeler, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - Devrilen tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Mehmet Aydın idaresindeki 09 DA 789 plakalı tır, Uşak-Denizli kara yolu Gürpınar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Devrilen tıra, Osman Ünal yönetimindeki 20 PU 666 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

