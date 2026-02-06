Habertürk
Habertürk
        Denizli'de fabrikada başına odun parçası çarpan işçi öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı fabrikada hızar makinesinden kopan odun parçası başına çarpan işçi hayatını kaybetti.

        Giriş: 06.02.2026 - 15:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:03
        Denizli'de fabrikada başına odun parçası çarpan işçi öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı fabrikada hızar makinesinden kopan odun parçası başına çarpan işçi hayatını kaybetti.

        Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren makara fabrikasında çalışan Zihni Altun (28), hızar makinesinden kopan odun parçasının kafasına çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

