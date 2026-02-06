Denizli'de fabrikada başına odun parçası çarpan işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı fabrikada hızar makinesinden kopan odun parçası başına çarpan işçi hayatını kaybetti. Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren makara fabrikasında çalışan Zihni Altun (28), hızar makinesinden kopan odun parçasının kafasına çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

