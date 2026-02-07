Denizli'de çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.