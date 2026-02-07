Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'de çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü

        Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:34
        Denizli'de çöp toplama kamyonuna sıkışan işçi öldü
        Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

