        Kumardan önceki huzurlu hayatına YEDAM desteğiyle dönüyor

        Kumardan önceki huzurlu hayatına YEDAM desteğiyle dönüyor

        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 20 yıldır bağımlısı olan kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtulan A.B, kendine kumarın zararlarından uzakta yeni bir hayat kuruyor.

        Giriş: 07.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:23
        Kumardan önceki huzurlu hayatına YEDAM desteğiyle dönüyor
        SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'de 20 yıldır bağımlısı olan kumardan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde kurtulan A.B, kendine kumarın zararlarından uzakta yeni bir hayat kuruyor.

        Kentte tekstil bir firmasında çalışan 45 yaşındaki A.B, 20 yıl önce çevresindekilerinden gördüğü kumarı oynamaya başladı.

        Önce ara ara oynayan A.B, bir süre sonra farkına bile varmadan kumara bağımlı hale geldi. A.B'nin yaşamı, sanal kumar batağında her geçen yıl daha çok bozuldu.

        Para kazanma hayaliyle oynadığı kumarda eline geçen ailevi sorunlar, ekonomik zarar, psikolojik problemler oldu. Tüm tanıdıklarına borçlanan A.B. çocuğundan uzaklaştı, 10 yıl önce evlendiği eşinden ayrılma noktasına geldi.

        A.B, yaklaşık iki yıl önce internette Yeşilayın destekleri hakkındaki bilgilendirmeyi gördü. Artık kumardan kurtulmak isteyen A.B, YEDAM'dan destek almaya başladı.

        - "Yıkım katlanarak ilerledi"

        A.B, AA muhabirine, 20 yıldır kumar oynadığını ancak kumar bağımlısı olduğunu uzun süre kabullenemediğini söyledi.

        Başta ara ara olan kumar oyunlarının zamanla sıklaştığını, bir süre sonra bırakamadığı bir hale geldiğini kaydeden A.B, "Zamanla sanal kumara yöneldim. Orada da katlanarak yıkım ilerledi." dedi.

        A.B. ciddi bıyutlarda ekonomik yıkım yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bunun yanında sosyal yıkım da ciddi boyuttaydı. 635 gündür bağımlılıktan uzağım ve YEDAM'da kaliteli bir destek alıyorum. Şu anda ödemeye sadık olduğum güzel bir borç planım var, borçlarım ciddi derecede azalıyor. Sosyal yaşamımda da ciddi bir toparlanma yaşadım. Eşimle, arkadaşlarımla diyaloğum gelişti. İşe ve hayata karşı motivasyonum yükseldi. Şu andaki gidişat gayet olumlu gözüküyor. Yeşilayın buradaki fonksiyonu çok çok kıymetli, çok önemli ve tarifsiz derecede değerli."

        Kumar bağımlılığının tüm yaşamı kuşatan bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan A.B. "Zamanınızı kaybediyorsunuz, tüm yaşamınız kumar oluyor. İşinizi, aile hayatınızı, sosyal etkinliklerinizi tamamını kumara göre programlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        YEDAM'da görevli psikolog Salim Duhan Köseoğlu ise​​​​​​​ kumar bağımlılığının sanal ortama taşındıktan sonra gittikçe daha da artan bir davranış bozukluğuna dönüştüğünü, ulaşımın kolaylaşmasıyla daha yüksek riskli hale eriştiğini anlattı.

        Bağımlıların zararlarının her geçen arttığını belirten Köseoğlu, insanları enkaz altında bırakabildiğini dile getirdi.

        Köseoğlu Yeşilay'ın bağımlılara yardım eli uzattığını, onları enkazdan kurtarmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

