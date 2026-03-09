Canlı
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Haberleri

        Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarında

        Denizli'nin Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:55
        Sarayköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası sarsıntı anını kaydetti.

        Görüntüde, çalışanın deprem anında hızlıca dışarıya çıkması, dışarıdaki vatandaşların paniği yer aldı.

        Yenicekent Mahallesi'ndeki bir ağılın kamerasında ise deprem sırasında koyunların kaçmaya çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

