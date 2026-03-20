AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.



İl başkanlığındaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve partililer katıldı.



İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladığını belirterek, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde geçmesini temenni etti.



Ramazan ayının manevi ikliminden bayramın neşesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Subaşıoğlu, "Denizli halkı olarak her zaman olduğu gibi bu bayramda da dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz. AK Parti teşkilatları olarak bizler de hemşehrilerimizin sevincine ortak olmak, soframızı ve gönlümüzü paylaşmak için sahadayız. Bu kutsal günlerin ülkemize, milletimize ve tüm mazlum coğrafyalara huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

