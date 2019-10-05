Tamir için çıktığı çatıdan düşüp, öldü

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DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, tamir için çıktığı 2 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralanan Hamdi Demirkundak (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı ustası evli ve 2 çocuk babası Hamdi Demirkundak, onarım amacıyla 2 katlı evin çatısına çıktı. Demirkundak, çatıda çalıştığı esnada, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Demirkundak, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirkundak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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