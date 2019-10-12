Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Eren Can A. (22), siyanür içerek yaşamına son verdi.

Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Eren Can A.'dan haber alamayan arkadaşları saat 03.00 sıralarında, gencin yaşadığı Yunus Emre Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katındaki daireye gitti. Daireden kötü kokular yayıldığını fark eden gencin arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine daireye gelen polis ekipleri, daireden yayılan kokunun kimyasal olabileceği şüphesiyle 5 katlı binaya giriş-çıkışı kapattı. Olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) ekipleri, özel kıyafet ve oksijen maskeleriyle apartman dairesine girdi. Ekipler, Eren Can A.'nın cesedini, özel bir ceset torbasına koyup, tabutla dışarı çıkardı. Eren Can A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bir miktar siyanür bulduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, Eren Can A.'nın siyanür içerek intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belirleneceği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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