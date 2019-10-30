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Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti Pazarda esnaflar arasında çıkan bıçaklı ...

İHA

Denizli'de pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti Pazarda esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı

Denizli’de pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Muhammet Ş. (24) isimli esnafla ismi henüz öğrenilemeyen başka bir pazarcı esnafı arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ş. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Zeynep E. (32) isimli kadın da kafasında yaralandı.
Kavga sonrası pazarda büyük panik yaşanırken yaralılar kurtulmak için pazar yerine yakın bir kahvehaneye sığındı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen polis ekipleri olayı kontrol altına alarak büyümesini önledi. Ardından Muhammet Ş. ve Zeynep E. bölgeye gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrası 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:32
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