Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 4 - İçel İdman Yurdu: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Denizlispor, kendi evinde İçel İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor maçı 41 galibiyetle bitirdi.
Maçtan Dakikalar
7. dakikada Denizlispor rakip kalede etkili oldu. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 10
8. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında ceza sahasında Burak Çalık'ın şutu ağlara gitti. 20
20. dakikada Mustafa Özkaya kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan şık bir vuruşla topu filelere yolladı. 21
74. dakikada Burak Çalık’ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün şutunda top ağlarla buluştu. 31
90+1. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Recep Niyaz, topu filelere gönderdi. 41
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Çelik xx, Cem Özbay xx, Hakan Karabalcık xx
Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xxx, Mbamba xx, Sacko xx, Sedat Şahintürk xx (Mehmet Akyüz dk. 67 xx), Recep Niyaz xxx, Sapunaru xx, Burak Çalık xxx, Emre Sağlık xx (Asım Aksungur dk. 90+2 ?), Keremcan Akyüz xx, Isaac Sackey xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Oğuz Yılmaz, Zeki Yavru, Murathan Sütçü
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel x, Aslan Gök x, Uğur Bingöl x, Burak Ziyattin Altıntaş x, Hurşit Velioğlu xx, Ömer Önder xx, Süleyman Öztürk x, Onur Kaya x (Mehmet Şükrü Önder dk. 57 x), Mustafa Özkaya xx, Mahmut Metin x (Fazlı Ayan dk. 57 x), Ebubekir Yardım x (Ekrem Aydemir dk. 86 ?)
Yedekler: Samer Diler, Naci Bayraktaroğlu, Berat Demirbuğa, Cihan Özalp
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Goller: Sacko (dk.7), Burak Çalık (dk. 8), Mehmet Akyüz (dk. 74), Recep Niyaz (dk. 90+1) (Denizlispor), Mustafa Özkaya (dk. 21) (İçel İdman Yurdu), Mehmet
Sarı kartlar: Aslan Gök, Hurşit Velioğlu, Süleyman Öztürk (İçel İdmanyurdu Spor), Emre Sağlık (Denizlispor)
DENİZLİ
31 Ekim 2019 Perşembe
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