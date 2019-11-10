Denizli’de 10 Kasım törenleri çelen sunumuyla başladı Kentte 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu

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Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri protokol üyelerinin çelen sunumu ile başladı. Kentte 09.05’te ise çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 81. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı. Valilik önündeki Atatürk Anıt’ı önünde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanlığı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Milletvekilleri, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi motosiklet topluluğunun saygı geçişi düzenlemesinin ardından sona erdi.

DENİZLİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:08

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