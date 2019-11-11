Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Denizlispor, 11 haftada topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu.

Denizlispor, ligin 11. haftasında dün İstanbul’da zorlu rakibi Beşiktaş karşısında sahadan 10 yenik ayrıldı. Denizlispor aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor’un en yakın takipçisi ise aynı puana sahip Antalyaspor oldu.

Öte yandan dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu.

DENİZLİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:21

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