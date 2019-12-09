Berber, halı sahada kalp krizinden öldü

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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde Adem Keskin (44), arkadaşlarıyla halı sahada top oynarken, kalp krizi geçirdi. Yere yığılan Keskin, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Arkadaşlarıyla birlikte dün saat 16.00 sıralarında futbol oynamak için Duacılı Mahallesi'ndeki bir halı sahaya giden, evli ve 2 çocuk babası berber Adem Keskin, bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine halı sahaya sağlık ekibi sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Keskin, yaşamını yitirdi.



DENİZLİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:33

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