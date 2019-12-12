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Denizli Kayak Merkezi sezon açılışı için gün sayıyor Denizli Kayak Merkezi’ yağan karla beyaza ...

İHA

Her yıl 10 binlerce misafir ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, gece yağan karla beyaza büründü. Denizli Büyükşehir Belediyesi misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.
Beyaz cennet Pamukkale'nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi yapan kar ile sezon açılışı heyecanı yaşanmaya başlandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nin beyaza bürünmesi memnuniyetle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi'nin bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması beklenirken, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile sezon boyunca onbinleri ağırlaması öngörülüyor.

Tesiste sezon hazırlıkları tamamlandı
Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor. 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.

DENİZLİ

12 Aralık 2019 Perşembe

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