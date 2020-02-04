Yaralı şahini havlu ile yakalayıp koruma altına aldılar Dikenli tellere çarparak yaralanan şahinin imdadına mahalleli yetişti

Denizli’de avlandığı sırada bahçedeki dikenli tel örgülere çarparak yaralanan şahinin imdadına mahalle sakinleri yetişti. Kanadından yaralanan şahini bir mahalle sakini havlu ile yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir vatandaşa ait bahçede bir kuşun yerde çırpındığını görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Bu sırada kuşun uçamadığını ve kanatlarını açamadığını gören Hamit Şarbak isimli vatandaş, şahini önce çıplak elleri ile almak istedi. Ancak yarasından dolayı acı çeken ve korkan şahin Şarbak'ın elini ısırınca, bu defa şahini havlu ile yakalayarak plastik meyve kasasının altına koyup yetkilileri beklemeye başladı. Şahini yaralıyken bulduklarını kaydeden Şarbak, “Tele takıldı diye haber geldi. Aldık geldik şahini kanadı kırıkmış. Kuş yakalayacağım derken tele takılmış. Önce elimle tuttum sonra ısırdı. Ardından havlu ile üzerini kapatıp arabadaki kasaya koydum” dedi.

Yaralı haldeki şahin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, onlar da tedavisinin yapılması ise hayvanı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

DENİZLİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:36

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