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Uysal, partisinin vefat eden il başkanının cenaze törenine katıldı Cenaze töreninde Çelik'in oğlu DP ...

İHA

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'da katıldı.

Uysal, partisinin vefat eden il başkanının cenaze törenine katıldı Cenaze töreninde Çelik'in oğlu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sarılarak gözyaşı döktü Uysal, Çelik'in oğlunu teselli etmeye çalıştı DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’da katıldı.
Geçtiğimiz hafta sonu iş yerinde aniden fenalaşan ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, kalp krizi geçirdiği belirlenip yoğun bakıma alındı. Çelik tedavi gördüğü yoğun bakımda bu defa beyin kanaması geçirdi. Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Çelik için ikindi namazını müteakip Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi. Törene Uysal’un yanı sıra Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti il başkanları ile Çelik’in ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Çelik'in oğlu DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sarılarak gözyaşı döktü. Uysal, Çelik'in oğlu teselli etmeye çalıştı.
Çelik'in aile üyeleri tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Çelik’in cenazesi kılınan namazın ardından Merkezefendi ilçesi Gümüşler Asri Mezarlığından toprağa verildi.

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