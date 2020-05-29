Denizlispor’da korona virüs test sonuçları negatif çıktı

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Denizlispor'da ikinci defa yapılan korona virüs (Covit19) testi negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, ekibin dün antrenmandan önce futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi. Açıklamada, “Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır” denildi.

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