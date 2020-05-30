Ahır, yangında kül oldu

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<br>Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Bozkurt ilçesinde çıkan yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar mahalleli tarafından kurtarıldı.<br>Yangın, öğle saatlerinde Cumalı Mahallesi´nde Hatice Çetin´e ait ahırın samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çevredekilerini ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumanları gören mahalle sakinlerinin yardımıyla, ahırdaki büyükbaşlar tahliye edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Çatısı göçen ahır, kullanılamaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT<br>2020-05-30 18:25:13<br>

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