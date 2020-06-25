Denizli’de iki ilçe el ele İlçe belediyelerin dayanışması takdir topladı

Babadağ Belediyesi, ilçe genelindeki devam eden çalışmalardan olan çocuk parkları, sosyal tesis ve oturma alanları gibi projelerde, Bozkurt Belediyesi bünyesinde üretilen ahşap materyaller kullanılıyor. Bozkurtta üretilen materyaller Babadağ’da yaşayan vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Denizli’de Babadağ Belediyesi hedeflenen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İlçe genelinde devam eden çocuk parkı, sosyal tesisler ve oturma bankları gibi ahşap ürünler ise Bozkurt Belediyesi imzası taşıyor. Bozkurt Belediyesi bünyesinde ki iş atölyelerinde üretilen ahşap materyaller Babadağ’a getirilerek vatandaşın hizmetine sunuluyor. Yapılan ortak çalışma ile hem ilçeler arası dayanışmayı güçlendiren proje aynı zamanda vatandaşlardan da takdir topladı. Birlik ve beraberliğin ön plana çıkarılması için emsal bir örnek bir çalışma olduğunu ve belediyeler arasında güçlü bir iletişim dayanışma ağının da ortaya çıktığını belirten Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı “İlçemizde yaptığımız çalışmalarımızı sürdürürken yöntemlerimize de dikkat ediyoruz. Bir diğer ilçe belediyemizden tahsil edilen banklarımız masalarımızı başka bir özel kurumdan almak yerine Bozkurt Belediyesi’ni tercih ettik. Bozkurt Belediyemiz iş atölyelerinde ihtiyacımız olan her şeyi üretebiliyor. Bizler de bundan faydalanmalıydık. Hem el ele yürüdüğümüz yollarda birbirimize destek olmak için hem de diğer belediyelere örnek olmak için güzel bir çalışma oldu. Umarım belediyeler arasındaki sağlanan dayanışma ağı daha da güçlenir ve birbirimize daha çok destek olabiliriz. Bizleri bir adım ileri taşıyacak olan da gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhudur. Biz Birsen Çelik Başkanım ile bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes bunu sağlayabilir” dedi.

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