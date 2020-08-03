Biblo ve magnetleriyle Denizli'yi dünyaya tanıtıyor



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Cemal Erki (65), 30 yıl önce eşiyle birlikte evinin bahçesinde kurduğu atölyeyle başladığı biblo ve magnet üretimini sürdürüyor. 'Beyaz cennet' Pamukkale ve horoz temalı biblo ve magnetler yapıp, yerli ve yabancı turistlere satan Erki, Denizli'nin tanıtımına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Pamukkale ilçesi Aşağışamlı Mahallesi'nde oturan Cemal Erki, 1985 yılında tekstil ürünleri satışı yapmak için Almanya'ya gitti. Erki, işleri yolunda gitmeyince Çinli bir komşusunun yanında biblo yapımında çalışmaya başladı. Burada hediyelik biblo ve magnet yapımını öğrenen Erki, 1990 yılında memleketi Denizli'ye döndü. Evinin bahçesinde bir atölye kuran Erki, eşi Halime Erki ile birlikte biblo ve magnet imalatına başladı.

Atölyesinde 30 yıldır aralıksız olarak üretime devam ettiğini belirten Erki, "Horoz ve Pamukkale temalı magnet ve biblolar yapıyoruz. Saat 06.00'da çalışmaya başlıyoruz. Evde boş durmaktansa üretim yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız üretim meşakkatli bir iş. İlk olarak ham maddemiz olan alçıyı karıyoruz. Kalıplara döküyoruz. Kurumasını bekliyoruz. 3 gün sonra kalıplardan çıkarıp ince işçiliğini yapıyoruz. Daha sonra boyasını yapıp hazır hale getiriyoruz" dedi.

Günde yaklaşık 300 biblo ve magnet ürettiklerini belirten Erki, "Bu işi severek yapıyorum. Pamukkale'ye dünyanın birçok ülkesinden turistler geliyor. Yaptığım ürünleri satın alıp ülkelerine götürüyor. Bazen televizyonlarda kendi yaptığım ürünleri görüyorum, çok seviniyorum. Yaptığım ürünlerin üzerinde Denizli ve Pamukkale yazıyor. Yabancı ülkelerde benim yaptığım ürünleri görenler Pamukkale'yi öğrenmiş oluyor. Bu sayede dünyaya Türkiye'yi tanıtmış oluyorum. Bu çok güzel ve mutluluk verici" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-03 08:46:26



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