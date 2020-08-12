Denizli’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ediyor

– Denizli’de, 20202021 eğitimöğretim yılında yeni tip koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam" standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlamadan önceki süreç değerlendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve planlama toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri ile 19 ilçe milli eğitim müdürü katıldı.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Müdür Oğuz, “Korona virüsü sebebiyle mart ayında eğitime ara veren ve eğitim öğretim yılı sonuna kadar açılmayan okullarımız, yeni eğitim döneminde kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açmak için hazırlanıyor. Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından yapılan protokolle hazırlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu’ okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasında en önemli kriterleri oluşturuyor. Hijyen çalışmalarında kılavuz ve rehberin anlaşılması, hijyen uygulamaları hakkında doğru bilgiye erişimin sağlanması, koordinasyonun oluşturulması için her İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ‘Okulum Temiz Bilgi Merkezi’ oluşturuyoruz. Merkezimizde çalışmalarda ihtiyaç duyulan; bilgiye erişimin sağlanması, istek ve taleplerin iletilmesi, yönlendirme ihtiyacının giderilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilecek” dedi.



20202021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının 7/24 kesintisiz devam ettiğini belirten Müdür Oğuz “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde okullarımızı hijyen anlamında yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde hazır hale gelmeleri için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması ve bunun için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması konusunda tüm idareci, öğretmen ve personellerimizle görev bilinci tam bir biçimde çalışıyoruz. Bizlerin yegane amacı; çocuklarımızın Kovid19 salgını sürecinden yara almadan eğitim öğretime devam etmelerini sağlamaktır. Tüm çalışmalarımızı çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürü arkadaşlarımızla bir araya gelip çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizin içi rahat olsun. Eğitimöğretim yılı ilk ders zili çaldığında evlerindeki aynı hijyen koşullarında okullarımızda hazır olacak” dedi.

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