Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti Hastalığından dolayı hayatını kaybetti, öğrencileri ve yakınları tarafından defnedildi

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Denizli’nin Buldan ilçesinde, 64 yaşındaki okul müdürü Halil İbrahim Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Meliha Aktan Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Ünlü (64), hastalığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1994 yılından bu yana Yenicekent Meliha Aktan Ortaokul Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Ünlü, ailesi, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gözyaşları içinde Yenicekent mezarlığına defnedildi.

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