Merkezefendi’den bilim ve eğitime en büyük yatırım Denizli’de 4 bin 200 metrekare kapalı alana Bilim Merkezi Başkan Doğan; “2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız”

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nde eğitime yatırımlar devam ederken, 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan ‘Bilim Merkezi’ yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vizyon projelerimiz arasında yer alan Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız. Söz vermiştik ve şimdi yapıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi’ne 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan ‘Bilim Merkezi’ yapılacak. 2021 yılında hizmete açılacak olan merkez Bodrum Katı, Yer Katı ve Gök Katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Bodrum Katı’nda eğiticiöğretici atölyeler ve laboratuvarlar, Yer Katı’nda temel bilimler ve doğa bilimleri galerileri ile kafeterya, Gök Katı’nda ise uzay bilimleri, havacılık galerisi ve atölyeler bulunacak. Bilim Merkezi’nin içerisinde dünyayı ve evreni anlamaya yardımcı olacak Planetaryum adı verilen küre şeklindeki 3 boyutlu gösterim alanı da yer alacak. Merkezefendi sınırları içerisindeki bütün eğitim kurumları Bilim Merkezi’nden en iyi şekilde yararlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bilim Merkezimiz, Merkezefendimize çok yakışacak” dedi.



“Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız”

Bilim Merkezi sayesinde toplumu bilim ve teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin ve gençlerin bilimi sadece teorik olarak değil aynı zamanda yaşayarak öğreneceklerini söyledi. Başkan Doğan, “Vizyon projelerimiz arasında yer alan Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız. Söz vermiştik ve şimdi yapıyoruz. İlçemizi eğitimin, bilimin ve teknolojinin merkezi yapma yolunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Selçukbey Mahallemizde yapımına başlayacağımız Bilim Merkezimiz ile her yaştan hemşehrimizi bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getireceğiz” dedi.



“Denizlimiz ve ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Bilim Merkezi’nin Merkezefendi’ye çok yakışacağını söyleyen Doğan, “Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bu merkezimiz, gelecek yıllardaki projelere adeta yol gösterecek. Bu sayede ülkemizdeki bilim merkezleri sayısı artacak ve bilim kültürü gelişecek. Geleceğimiz olan çocuklarımız bu merkezimizde bilimsel çalışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olacak, evreni daha iyi tanıyacaklar. Öğrencilerimiz bilimi sadece teorik olarak değil aynı zamanda yaşayarak öğrenecek. Bilim Merkezimiz, Merkezefendimize çok yakışacak. Merkezefendimiz, Denizlimiz ve ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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